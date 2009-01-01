У Путина заявили, что сроки примирения с Украиной не важны

Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы, заявил Песков.
Об этом он сказал в интервью РБК.
"Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы (о восстановлении дружеских отношений с Украиной — ред.). Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится", — заявил Песков.
В то же время он отметил, что отношения с Украиной занимают важное место в политической и экономической жизни РФ.
"Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане…Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится", — подчеркнул Песков.
Он также назвал условием восстановления отношений между странами "снижение эмоционального накала и идеологического одурманивания в регионах Украины".
Напомним, ранее у Путина "прохладно" отнеслись к идее возродить в России монархию.