У Яценюка поддержали закон об Антикоррупционном суде

Народній фронт надеется, что парламент сегодня проголосует за законпроект.
Он напомнил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Арсений Яценюк сообщил, что вчера ночью была найдена формулировка, "которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями".
"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционное суда, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Арсений Яценюк. Отвечая на вопрос относительно этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, он отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет Президент". Формулировка не должна противоречить Конституции. "Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - добавил Арсений Яценюк.
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