У "завхоза" Ющенко нашли золото и миллион евро и сообщили о подозрении

У экс-главы ДУСи Тарасюка при обыске обнаружили вещи, имеющие значение для следствия, говорит Луценко.

Игорь Тарасюк УНИАН

Бывшему руководителю(Державного управління справами, ДУСи —) Игорю Тарасюку сообщено о подозрении.

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, Управлением Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра Януковича, экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, директора ООО "Танталит", которое владело "Межигорьем", Павла Литовченко и других лиц по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом — комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 540 млн грн.

"2 марта в данном уголовном производстве сообщено о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами И. Тарасюку", — сообщил Луценко. По его словам, по месту жительства Тарасюка проведен обыск, "во время которого обнаружены и изъяты документы, 1 млн евро, золото и другие вещи, имеющие значение для следствия".

Генпрокурор добавил, что сегодня Тарасюку будет избрана мера пресечения.

"Относительно остальных подозреваемых лиц в данном уголовном производстве, которые скрываются от органа досудебного расследования, а именно Януковича В.Ф., Януковича А.В., Ставицкого Э.А. и Литовченко П.В., Генеральной прокуратурой Украины внесены ходатайства в Печерский районный суд г. Киева о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования", — отметил Луценко.

Следствие в производстве продолжается.

Напомним, бывший руководитель ДУСи Андрей Кравец времен Януковича заявлял, что коррупция была не в Межигорье, а в экономическом блоке Кабмина и сформированных финансовых потоках.

Справка. Игорь Тарасюк был руководителем Государственного управления делами с 2005 по 2010 год, когда президентом являлся Виктор Ющенко.