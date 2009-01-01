Убит депутат горсовета Северодонецка

Преступление совершено вчера, отметил Гарбуз.

Сергей Самарский paralel-media.com.ua

Вчера вечером, 2 ноября,горсовета Северодонецка Луганской области, председателя фракции "Блока Петра Порошенко "Солидарность" Сергея Самарского.

Об этом глава Луганской областной госадминистрации Юрий Гарбуз написал на своей странице в Facebook.

В то же время он не уточнил, что где именно совершено преступление, по его словам, утром 3 числа продолжались неотложные следственные действия.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали чеченские добровольцы сил АТО Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступлении можно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в нашей стране и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

Фото: paralel-media.com.ua