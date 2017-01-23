Убийство Шеремета курировали из диверсионного центра, расположенного в РФ — Геращенко

Террористический центр задействует только граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, отметил нардеп.

Портрет Павла Шеремета УНИАН

Народный депутат, советник главы МВДзаявил, что, по мнению следователей, убийство журналистакурировали из диверсионно-террористического центра, расположенного в России.

Об этом он рассказал на пресс-конференции, пишет Украинская правда.

В то же время политик подчеркнул, что предотвращенная попытка покушения на него является лишь одним из звеньев работы того центра.

"… (ему — ред.) поставлена задача: задействуя исключительно граждан Украины, как правило, с криминальным прошлым, как привило — ненавидящих нашу страну и с промытыми российской пропагандой мозгами, организовывать преступления на территории нашей страны", — сказал нардеп.

По словам советника главы МВД, сейчас, судя по почерку и подготовке террористического акта по его ликвидации, "следователи считают, что на 99,9% теракт — убийство известного журналиста Павла Шеремета было направлено, нацелено и реализовано из этого же диверсионно-террористического центра на территории Российской Федерации".

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал, 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске (столица Беларуси). Узнать больше о расследовании убийства журналиста можно здесь.