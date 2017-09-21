Убийство Шеремета. Нацполиция засекретила все решения судов

В Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

Место взрыва авто с Шереметом Reuters

С 24 июля 2017 года Нацполиция приняла меры безопасности и засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос "Українських Новин".

"Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", — сказано в нем.

Причина данного решения Нацполиции не указана.

В данный момент в Едином реестре судебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета. В частности, удалены решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

Українські новини

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал. 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске.

Фото: ukranews.com.