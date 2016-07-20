Убийство Шеремета. В полиции назвали 5 версий расследования

К расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины.

В полиции назвали 5 версий убийства Шеремета kyiv.npu.gov.ua

В Нацполиции отрабатывают пять версий относительно мотивов убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом идет речь в ответе правоохранителей на запрос УП.

"По информации, предоставленной Главным следственным управлением Национальной полиции Украины, сообщаем, что ГСУ Национальной полиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 12016100000001206 от 20.07.2016 по факту умышленного убийства Шеремета П.Г." — заявили в полиции.

В НПУ сообщили, что на сегодня в указанном уголовном производстве отрабатываются такие версии относительно возможных мотивов совершения убийства:

— совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси;

— ошибка в объекте преступления, а именно - готовилось убийство владельца издания "Украинская правда" Алены Притулы;

— профессиональная деятельность, за его критические публикации в издании "Украинская правда" и выступления на радио "Вести";

— дестабилизация ситуации в государстве, направленная на формирование ложного негативного восприятия общественно-политической ситуации в Украине;

— конфликтные ситуации в личной жизни Павла Шеремета относительно его семейного, коммерческого и финансового положения.

По данным правоохранителей, к расследованию привлечены сотрудники Нацполиции и Службы безопасности Украины.

Полицейские отдельно отметили, что не предоставляли депутату Верховной Рады Антону Геращенко материалы этого уголовного производства.

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. На данном этапе разглашение иных сведений негативно повлияет на результаты его проведения", — сказали в НПУ.

Отмечается, что эта информация отвечает лишь на один из 14 вопросов, содержащихся в запросе "Украинской правды".

Кроме того, 8 февраля состоится пресс-конференция о ходе расследования убийства Шеремета. В мероприятии примет участие глава МВД Арсен Аваков и руководства Национальной полиции Украины.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве из-за взрыва авто, в котором он ехал, 22 числа с ним прощались в столице, а 23 — похоронили в Минске (столица Беларуси). Узнать больше о расследовании убийства журналиста можно здесь.