"Ублюдочный". Эксперт раскритиковал "минский формат" по Донбассу

Украина научились эффективно обороняться от России, сказал Небоженко.

Виктор Небоженко Главред

переговоров по урегулированию конфликт на Донбассе — Украина, ОБСЕ и Россия — с самого начала был "ублюдочным", он не имеет ни ресурсов, ни механизмов гарантии для выполнения своих документов.

Об этом политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко рассказал на чате в "Главреде".

По его словам, только встреча нашей страны, США, РФ, а также ЕС ("женевский формат" — ред.) и принятые ими решения могут закончить войну.

"Минский формат" с самого начала был ублюдочным. Единственный вариант решения конфликта в "ЛуганДоне" — это был "женевский формат", тот, с которого начинался весь международный переговорный процесс. Это была встреча США, Украины, России и ЕС", — отметил эксперт.

Между тем президент РФ Владимир Путин "быстро сообразил, что это ловушка, ибо он нес бы тогда ответственность за подписанные документы и считался бы участником конфликта". "Поэтому он быстро отозвал Лаврова (глава российского МИДа Сергей Лавров — ред.), и они придумали "минский формат". Но было поздно", — добавил социолог.

"Исходя из одного единственного заседания в "женевском формате", Запад, США и Европа приняли решение о введении санкций против России. "Минский формат" не имеет ни ресурсов, ни механизмов гарантии для выполнения своих документов", — подчеркнул политолог.

"Для сравнения могу сказать, что в том же Минске уже 20 лет собираются делегации Азербайджана, Армении и России по поводу разрешения конфликта в Нагорном Карабахе. Поэтому никакой "минский формат" или умерший "нормандский формат" не решат проблему войны в Украине", — считает Небоженко.

"Только встреча США, России, Украины и ЕС и принятые ими решения могут буквально в течение двух недель закончить войну на Донбассе. Других путей нет. Мы не можем победить врага — Россия сильнее нас, но мы научились эффективно обороняться. Так что военного решения нет ни с той, ни с другой стороны", — сказал аналитик.

Напомним, ранее Виктор Небоженко говорил, что в отношении Украины действуют две прямо противоположные стратагемы (хитроумные планы — ред.) Кремля — блицкриг и стратегическое изматывание Украины.