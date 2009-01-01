Участники блокады заявили о "зачистке" силовиками редута в Кривом Торце, в СБУ отрицают штурм

Полиция пыталась изъять оружие у участников блокады, а связи с редутом в Кривом Торце нет.

Блокада на Донбассе, иллюстрация Facebook Штаба блокады торговли с оккупантами

Служба безопасности Украины захватила редут участников блокады Донбасса в Кривом Торце.

Об этом идет речь в сообщении штаба блокады в Facebook.

"Информация о силовой разгон подтвердилась. Сейчас Редут на Кривом Торцы захвачен силами СБУ и "спецподразделением полиции КОРД", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что полиция пыталась изъять оружие у участников блокады, а связи с редутом в Кривом Торце нет.

"Последняя информация была, что спецгруппа СБУ при поддержке БТР и спецназа полиции пытается изъять у участников Блокады официально зарегистрированное оружие. Затем из редутов в Кривом Торцы снова пропала связь. Ни один мобильный телефон не отвечает", — сообщает штаб блокады.

В свою очередь в СБУ утверждают, что не штурмуют редуты участников блокады, а проводят контрдиверсионные мероприятия в районе АТО.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Мы никого не штурмуем, проводятся контрдиверсионные мероприятия", — сказала она.

Напомним, ранее участники блокады объявили о втором этапе акции.