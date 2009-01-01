Учения "Запад-2017". Турчинов объяснил, как РФ скрыла реальный масштаб привлеченных войск

Численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тысяч человек.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает УНИАН.
Турчинов напомнил, что с 17 сентября начался второй этап российско-белорусских учений "Запад-2017". "Активная фаза указанных учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь, что позволяет скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил), который значительно превышает официально анонсированный", — отметил он.
"По состоянию на 19 сентября реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок разного класса", — отметил Турчинов.
Напомним, общие стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.
Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.
По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.
Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.
В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.
В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.