Учения "Запад-2017". Турчинов объяснил, как РФ скрыла реальный масштаб привлеченных войск

Численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тысяч человек.

Учения "Запад-2017" Reuters

В активной фазе стратегических командно-штабных учений ВС Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2017" принимают участие более 120 тысяч человек, 10 тысяч единиц военной техники, 100 самолетов и 40 кораблей и подводных лодок.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает УНИАН.

Турчинов напомнил, что с 17 сентября начался второй этап российско-белорусских учений "Запад-2017". "Активная фаза указанных учений проводится одновременно на шести военных полигонах Российской Федерации и пяти военных полигонах Республики Беларусь, что позволяет скрыть реальный масштаб привлечения к ним войск (сил), который значительно превышает официально анонсированный", — отметил он.

"По состоянию на 19 сентября реальная численность участников всех мероприятий, которые проводились в рамках "Запад-2017", оценивается в 120 тыс. человек, свыше 10 тыс. ед. боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок разного класса", — отметил Турчинов.

Напомним, общие стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продлятся до 20 сентября.

Учения проходят на полигонах Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях будет задействовано 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

По данным представителей НАТО, в учениях задействовано от 70 до 100 тыс. военных. Как отметил председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, учения похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция опасается, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь, Министерство обороны Беларуси 13 сентября пообещало, что все российские военные, которые принимают в них участие, покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены 80 наблюдателей, в том числе из Украины и стран НАТО.