Учения "Запад-2017". В генштабе Беларуси пугают вооруженными "правосеками" на Ровенщине

Белоконев заявил, что масштабные учения постоянно проводятся на территории Украины вблизи границ с Беларусью.

В Беларуси начали пугать "правосеками" Вконтакте «Правого сектора»

Глава генштаба армии Беларуси Олег Белоконев заявил о том, что реакция западных стран на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017" является неадекватной.

Об этом Белоконев рассказал на пресс-конференции, сообщает Радио "Свобода".

Белоконев заявил, что подобные по масштабу учения постоянно проводятся на территории Украины вблизи границ с Беларусью.

Он напомнил, что 2 августа в Волынской области завершились совместные учения всех силовых ведомств Украины, а с 8 по 23 сентября будут проходить многонациональные учения объединенных сил НАТО "Быстрый трезубец-2017".

"В дополнение к этому, с 11 по 20 сентября в северной части Ровенской области организация "Правый сектор" планирует разместить вооруженные отряды общей численность до 200 человек", — заявил Белоконев.

Напомним, ранее Беларусь пригласила Украину посмотреть, как Россия будет бряцать оружием у наших границ.