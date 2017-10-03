Учения "Запад-2017". В Генштабе рассказали, как ВСУ подготовились к возможным угрозам со стороны РФ

Во время учений ВСУ отработаны мероприятия по доукомплектованию боевых бригад личным составом.

Учения "Запад-2017" Reuters

Вооруженные силы Украины провели мероприятия для адекватного реагирования на возможные угрозы в связи с совместными российско-белорусскими военными учениями "Запад-2017"

Об этом начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил во время выступления перед слушателями и преподавательским составом Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, сообщает пресс-служба Генштаба.

По словам Муженко, Вооруженные силы Украины уточнили порядок боевой подготовки войск и провели мероприятия по слаженности структур оперативного управления и систем тылового обеспечения для адекватного реагирования на угрозы, которые появились во время проведения Россией стратегических учений "Запад 2017", в том числе — на территории Беларуси.

"В период с 12 по 15 сентября проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления, войсками (силами) "Несокрушимая стойкость 2017 ", ряд других мероприятий с целью адекватного реагирования на угрозы, связанные с проведением учений "Запад 2017". Мы завершили полный цикл оперативного планирования применения группировок войск (сил). Практически завершено слаживание органов военного управления. В готовность к выполнению задач приведена также систему территориальной обороны", — сообщил Муженко.

По его словам, во время учений отработаны мероприятия по доукомплектованию боевых бригад личным составом. В августе на учебные сборы с резервистами оперативного резерва 1 очереди в составе пяти боевых бригад привлекалось почти 5 тыс. человек. Уже в течение сентября состоялись военные сборы, к которым привлекались почти 7 тысяч резервистов 1 очереди.

Кроме того, в это же время проведены десятидневные военные сборы воинских частей территориальной обороны в семи областях Украины, во время которых из оперативного резерва второй очереди было призвано более 3 тысяч военнослужащих, прошедших тренировку в составе Корпуса резерва.

"Проведение указанных мероприятий в течение сентября обеспечило подготовку Вооруженных сил к адекватному реагированию на возможные изменения военно-стратегической обстановки вокруг Украины", — подчеркнул начальник Генштаба.

Напомним, ранее американский генерал назвал реальное число военных на учениях "Запад-2017".