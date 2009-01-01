Учения "Запад-2017". Военный эксперт назвал "козырную карту" России

Бадрак не исключает, что Россия может попытаться втянуть некоторые другие страны ОДКБ в фактически военный конфликт.

Российские военные, иллюстрация Reuters

Совместные стратегические учения Беларуси и России "Запад-2017" очень опасны для Украины, главным образом, из составляющей усиления мобильности переброски российских войск.

Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, сообщает УНИАН.

"На сегодняшний день козырной картой России является мобильность переброски войск. И учения "Запад-2017" — это одно из мероприятий, где отрабатывается, главным образом для России, мобильность переброски войск", — сказал Бадрак.

Он отметил, что согласно их анализом, Генеральный штаб Вооруженных сил России "предполагает, что Украина не будет способна ответить именно на мобильность переброски российских войск по разным направлениям".

"Запад-2017" — это очень опасные для Украины учения и, главным образом, из-за составляющей усиления мобильности", — отметил эксперт.

Беларусь, считает он, будет пытаться "максимально воздержаться от участия в каких-либо реальных боевых действиях". В то же время Бадрак не исключает, что Россия может попытаться втянуть некоторые другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в фактически военный конфликт.

"Для России это была бы очень большая удача, потому что фактически была бы создана "антизападная коалиция", — добавил он.

По мнению эксперта, Запад осознает, что "Украина, будучи "буферной зоной", может быть сильной "буферной зоной", то Украину начнут массово вооружать и предоставлять технологии". Он убежден, что продемонстрировать себя сильной "буферной зоной" Украина может за счет усиления собственного оборонного потенциала.

Напомним, ранее военный эксперт предупредил: Россия завершила подготовку к большой войне.