Учения "Запад-2017". ВСУ дадут отпор любой провокации — Турчинов

Проведением совместных с Беларусью учений "Запад-2017" РФ хочет предупредить западные страны, отметил секретарь СНБО.

ВСУ дадут отпор любой провокации, заявил Турчинов УНИАН

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор любой провокации во время российско-белорусских учений "Запад-2017" , которые должны состояться на территории Беларуси 14-20 сентября.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил журналистам после церемонии вручения сертификатов на получение жилья военнослужащим Национальной гвардии Украины, сообщает УНИАН.

"Что касается российско-белорусских учений "Запад-2017", мы очень внимательно наблюдаем за этим процессом, той концентрацией войск, которая происходит, в том числе и непосредственно возле наших границ, и безусловно, наши Вооруженные силы находятся в готовности ответить на любую провокацию", — подчеркнул Турчинов.

Он также отметил, что Российская Федерация проведением совместных с Беларусью учений "Запад-2017" хочет предупредить западные страны, чтобы те не вмешивались в новые военные авантюры Кремля на территориях таких независимых государств, как Украина.

Он считает, что необходимо оценивать такие учения объективно.

"Такая огромная армада, которая создается во время этих учений, эта совместная группировка, такой колоссальный ресурс, который расходуется на эти учения — я приведу пример — только железнодорожных платформ, которые задействованы в этих учениях, более 7000 для переброски войск и т.д.", — подчеркнул Турчинов.

"Безусловно, просто выбрасывать колоссальный ресурс, чтобы только щеголять своими достижениями, пожалуй, это глупо. Поэтому Российская Федерация этими учениями демонстрирует свою способность к ведению континентальной войны, масштабной войны в Европе, и именно это, по их мнению, может быть предупреждением для Запада, чтобы не вмешивался в новые авантюры, в том числе, военные авантюры, которые Кремль может спровоцировать как в Украине, так и на территории других независимых стран", — подчеркнул Турчинов.

"Мы не исключаем, что часть вооружения и военных могут остаться на территории Беларуси, могут быть созданы новые военные базы, но мы сможем это констатировать только после того, как эти учения будут завершены", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее в генштабе Беларуси заявили о якобы размещении вооруженны членов "Правого сектора" на Ровенщине накануне учений "Запад-2017".