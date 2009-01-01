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Удар на опережение, или Почему Украина не сможет отказаться от "миротворческого плана" Путина

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Заявление хозяина Кремля по Донбассу — не капитуляция перед Западом.

Путин, ярость, кулак
Владимир Путин фото: uainfo.org
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, однако миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".

Заявление Путина о так называемой миротворческой миссии на востоке Украины — не капитуляция перед Западом. Это проигрыш МИД Украины, который не смог просчитать возможные последствия заявления Порошенко об обращении в ООН о введении такой миссии. В Москве сыграли на опережение.

Напомню, до Путина президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что Астана готова содействовать разрешению конфликта на Донбассе. В своем заявлении Назарбаев подчеркнул, что со своей стороны Казахстан, "верный своей миротворческой миссии, вносит свой вклад в решение сложных мировых проблем по мере своих сил и возможностей".

"Казахстан сделал немалые шаги и готов способствовать и дальше диалогу по разрешению кризиса на востоке Украины. Мы призываем стороны этого конфликта найти пути ее преодоления", — заявил президент Казахстана.

То есть, навязывалось мнение о том, что если Украина не хочет видеть россиян или белорусов в составе миротворческого контингента, то Казахстан как нейтральная страна, которая неоднократно поддерживала Украину, готова принять участие в этой миссии.

К тому же, как правило, в миротворческих миссиях ООН в основном участвуют азиатские или африканские государства. Поэтому, кстати, не соответствуют действительности заявления, что в случае принятия решения о миротворческом контингенте, там будут исключительно страны НАТО.

С другой стороны, проблемы Казахстана с Россией, фактически посягающей на часть его территории, и являются рычагом влияния Москвы на Астану. Поэтому, очевидно, заявление Назарбаева не случайно. И это была первая ласточка.

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Кроме того, вторая причина — Путин вовремя воспользовался противоречиями во взглядах на войну на востоке Украины между США и ЕС. Как известно, недавно канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что обе стороны конфликта не соблюдают взятые обязательства по отводу тяжелой техники и прекращения обстрелов.

Третий фактор появления заявления именно сейчас, это то, что в октябре истекает трехлетний срок действия закона Украины об особом характере самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И четвертый, главный — готовится к внесению в Раду законопроект о реинтеграции ОРДЛО, где Россия будет названа страной-оккупантом.

Если парламент примет закон о реинтеграции, это означает, что в соответствии с Женевскими договоренностями Россия принимает на себя все обязательства по социально-экономическому обеспечению этих территорий. Стоит напомнить, что только "Газпром" незаконно поставляет газа в ОРДЛО на 1,5 млрд долларов. И "Газпром" настаивает на оплате Украиной этих счетов. Со своей стороны, Украина выделяет примерно 60 млрд гривен на пенсионное обеспечение и поставку воды и электричества. То есть, в случае признания РФ страной-агрессором, все эти расходы лягут на российскую экономику. А этого в России не могут допустить.

При этом коварство "миротворческого" плана Путина в том, что Путин отвергает саму идею о введении миротворцев, выдвигая два требования: миротворцы должны находиться исключительно на линии разграничения и решение о введении не может быть принято "без прямого контакта с представителями самопровозглашенных "республик" ДНР и ЛНР". Тем самым Путин демонстрирует, что это чисто внутренний украинский конфликт, а не внешняя агрессия со стороны РФ.

Во время телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель Путин согласился на то, чтобы обеспечить охрану наблюдателей ОБСЕ ооновцам осуществлялось не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки. Впрочем, в разговоре не поднимался вопрос о размещении миротворцев вдоль проблемного участка российско-украинской границы, как на том настаивает украинская сторона.

Тактический выигрыш России в том, что Путин опередил Порошенко, внося в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворческой миссии. И Украина, которая не является постоянным членом Совбеза, будет трудно убедить постоянных представителей в том, что мы видим другой формат миссии.

Дмитрий Снегирев

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Путин, Донбасс, Назарбаев, миротворцы, Украина, Россия, Порошенко, Дмитрий Снегирев, авторская статья
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