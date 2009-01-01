Удар на опережение, или Почему Украина не сможет отказаться от "миротворческого плана" Путина

Заявление хозяина Кремля по Донбассу — не капитуляция перед Западом.

Владимир Путин фото: uainfo.org

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, однако миротворцы должны

Заявление Путина о так называемой миротворческой миссии на востоке Украины — не капитуляция перед Западом. Это проигрыш МИД Украины, который не смог просчитать возможные последствия заявления Порошенко об обращении в ООН о введении такой миссии. В Москве сыграли на опережение.

Напомню, до Путина президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о том, что Астана готова содействовать разрешению конфликта на Донбассе. В своем заявлении Назарбаев подчеркнул, что со своей стороны Казахстан, "верный своей миротворческой миссии, вносит свой вклад в решение сложных мировых проблем по мере своих сил и возможностей".

"Казахстан сделал немалые шаги и готов способствовать и дальше диалогу по разрешению кризиса на востоке Украины. Мы призываем стороны этого конфликта найти пути ее преодоления", — заявил президент Казахстана.

То есть, навязывалось мнение о том, что если Украина не хочет видеть россиян или белорусов в составе миротворческого контингента, то Казахстан как нейтральная страна, которая неоднократно поддерживала Украину, готова принять участие в этой миссии.

К тому же, как правило, в миротворческих миссиях ООН в основном участвуют азиатские или африканские государства. Поэтому, кстати, не соответствуют действительности заявления, что в случае принятия решения о миротворческом контингенте, там будут исключительно страны НАТО.

С другой стороны, проблемы Казахстана с Россией, фактически посягающей на часть его территории, и являются рычагом влияния Москвы на Астану. Поэтому, очевидно, заявление Назарбаева не случайно. И это была первая ласточка.

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Кроме того, вторая причина — Путин вовремя воспользовался противоречиями во взглядах на войну на востоке Украины между США и ЕС. Как известно, недавно канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что обе стороны конфликта не соблюдают взятые обязательства по отводу тяжелой техники и прекращения обстрелов.

Третий фактор появления заявления именно сейчас, это то, что в октябре истекает трехлетний срок действия закона Украины об особом характере самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И четвертый, главный — готовится к внесению в Раду законопроект о реинтеграции ОРДЛО, где Россия будет названа страной-оккупантом.

Если парламент примет закон о реинтеграции, это означает, что в соответствии с Женевскими договоренностями Россия принимает на себя все обязательства по социально-экономическому обеспечению этих территорий. Стоит напомнить, что только "Газпром" незаконно поставляет газа в ОРДЛО на 1,5 млрд долларов. И "Газпром" настаивает на оплате Украиной этих счетов. Со своей стороны, Украина выделяет примерно 60 млрд гривен на пенсионное обеспечение и поставку воды и электричества. То есть, в случае признания РФ страной-агрессором, все эти расходы лягут на российскую экономику. А этого в России не могут допустить.

При этом коварство "миротворческого" плана Путина в том, что Путин отвергает саму идею о введении миротворцев, выдвигая два требования: миротворцы должны находиться исключительно на линии разграничения и решение о введении не может быть принято "без прямого контакта с представителями самопровозглашенных "республик" ДНР и ЛНР". Тем самым Путин демонстрирует, что это чисто внутренний украинский конфликт, а не внешняя агрессия со стороны РФ.

Во время телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель Путин согласился на то, чтобы обеспечить охрану наблюдателей ОБСЕ ооновцам осуществлялось не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки. Впрочем, в разговоре не поднимался вопрос о размещении миротворцев вдоль проблемного участка российско-украинской границы, как на том настаивает украинская сторона.

Тактический выигрыш России в том, что Путин опередил Порошенко, внося в Совбез ООН свой проект резолюции о миротворческой миссии. И Украина, которая не является постоянным членом Совбеза, будет трудно убедить постоянных представителей в том, что мы видим другой формат миссии.

Дмитрий Снегирев