Ударная составляющая. Какие риски создает милитаризованный Крым

Степень милитаризации полуострова растет высокими темпами, говорит Константин Машовец.

Константин Машовец Главред

На данный момент вразвернута разновидовая и разнородная группировка российских войск и военно-морского флота РФ, которые способны решать и наступательные, и оборонительные задачи.

Об этом военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал на чате в "Главреде".

"Постепенно агрессор наращивает в составе крымской группировки именно ударную составляющую. Имею в виду переброску на Крымский полуостров ударной авиации — бомбардировщиков и штурмовиков, как в компоненте ВКС, так и ВМФ. Также идет усиление данной составляющей в наземном компоненте, то есть развертывание дополнительных танковых подразделений и частей", — рассказал военный эксперт.

Кроме того, по его словам, есть планы по значительному оперативному усилению группировки в Крыму на случай "необходимости".

"Речь идет об интенсивной реконструкции объекта "Феодосия-13", отработке переброски самолетов дальней авиации ВКС России, введении в состав Черноморского флота надводных кораблей и подводных лодок, вооруженных крылатыми ракетами типа "Калибр", и ряде других мероприятий. Степень милитаризации полуострова растет постоянно и довольно интенсивными темпами", — подчеркнул координатор "Информсопротивления".

Комментируя вопрос возможности разворачивания мощного партизанского и диверсионного движения на Донбассе и в Крыму, Константин Машовец заметил: "Стратегию ведения войны, в том числе "гибридной", определяет высшее военно-политическое руководство страны. Ему и карты в руки".

"Конечно, оно может считать целесообразным объяснять свои шаги в этом направлении, а может считать наоборот — нецелесообразным. Но я уверен, что определенные действия в перечисленных вами направлениях нынешнее руководство государства делает. Возможно, мы просто не обо всем знаем", — резюмировал он.

Напомним, ранее военный эксперт рассказал, зачем Кремлю активизация боевых действий на Донбассе.

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