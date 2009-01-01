Угроза для Кремля. Западные СМИ рассказали о страхе Путина

Путин терпеливо и настойчиво повторяет ложь и выдумки об Украине, пишет Radio Free Europe Radio Liberty.
Об этом пишет политический обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, сообщает ZN.UA.
"Дело вот в чем. То, что Путин терпеливо и настойчиво повторяет ложь и выдумки об Украине, — это не просто пропаганда и дезинформация. Это тактика выживания. Потому что то, что произошло в Украине в этом месяце три года назад, когда средний класс сверг коррумпированный и авторитарный режим — это то, чего коррумпированный и авторитарный режим Путина считает экзистенциальной угрозой. Протест простых граждан, готовых сражаться и умирать ради демократического будущего — это действительно для него угроза, поэтому он называет его "переворотом", — пишет обозреватель.
Уитмор добавляет, что Путин не может допустить распространение мнения, что украинское общество может действовать от собственного имени. Так же как и то, что Украина действительно может принимать независимые решения. Потому что это тоже для него угроза. И именно поэтому в Москве придумывают, что протесты были "проплачены" из-за границы, а тем временем прилагают усилия для дестабилизации и дескредитации соседней страны.
"Я знаю, что все это не новость. Я говорил об этом годами. Но все это стоит повторить еще раз перед приближением годовщины кровавых событий на Евромайдане", — говорится в статье.
Напомним, ранее российский певец рассказал, зачем Путину нужна большая война.