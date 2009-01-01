Путин терпеливо и настойчиво повторяет ложь и выдумки об Украине, пишет Radio Free Europe Radio Liberty.

Владимир Путин Reuters

Выступая на этой неделе перед журналистами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин "был достаточно терпеливым и последовательным в вопросе переворота, который произошел в Украине и который был проспонсорований из-за границы". Но все это — ложь.

Об этом пишет политический обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор, сообщает ZN.UA.

"Дело вот в чем. То, что Путин терпеливо и настойчиво повторяет ложь и выдумки об Украине, — это не просто пропаганда и дезинформация. Это тактика выживания. Потому что то, что произошло в Украине в этом месяце три года назад, когда средний класс сверг коррумпированный и авторитарный режим — это то, чего коррумпированный и авторитарный режим Путина считает экзистенциальной угрозой. Протест простых граждан, готовых сражаться и умирать ради демократического будущего — это действительно для него угроза, поэтому он называет его "переворотом", — пишет обозреватель.

Уитмор добавляет, что Путин не может допустить распространение мнения, что украинское общество может действовать от собственного имени. Так же как и то, что Украина действительно может принимать независимые решения. Потому что это тоже для него угроза. И именно поэтому в Москве придумывают, что протесты были "проплачены" из-за границы, а тем временем прилагают усилия для дестабилизации и дескредитации соседней страны.

"Я знаю, что все это не новость. Я говорил об этом годами. Но все это стоит повторить еще раз перед приближением годовщины кровавых событий на Евромайдане", — говорится в статье.

Напомним, ранее российский певец рассказал, зачем Путину нужна большая война.