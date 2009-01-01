Угроза для Путина. Почему возвращение Крыма — первый шаг к распаду империи

Оккупационные власти оказались в патовой ситуации, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Москва не сможет вернуть Украине, потому что в таком случае Российскую Федерацию ожидает неминуемый распад.

Об этом офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Скорее всего, Крым будут возвращать Украине или какие-то временные администрации, или, возможно, международный миротворческий контингент, а, возможно, все произойдет даже без бюрократических процедур, так как, имея мощные военные базе в Крыму, Россия не сможет от него отказаться, ведь это будет нести сокрушительные репутационные угрозы для Путина и действующего режима", — говорит волонтер.

По его мнению, это патовая ситуация для оккупационных властей: "А с учетом того, что этот режим не может протянуть долго, и деструктивные процессе в РФ запущены давно, а их бюджет исчерпывается, они имеют проблемы с резервными фондами, санкции оказывают большое влияние на их экономику, учитывая это, ждать придется не так уж долго".

Комментируя вопрос не придется ли Украине взять под свой протекторат ближайшие территории РФ — Кубань, Брянскую, Орловскую и Курскую области — чтобы не допустить превращения этих земель в "серую зону" преступности и незаконного оборота оружия после падения имперского режима, Мирослав Гай заметил: "Несмотря на то, что эти территории исторически всегда принадлежали Украине и были отделены от нее искусственным образом во времена СССР, мы можем действовать исключительно в поле мирового законодательства, с учетом прав людей, проживающих на этих территориях, действуя исключительно толерантно вместе со мировым сообществом".

"Украина никогда имела имперских амбиций или желания расширить свою территорию или вернуть исторически утраченные территории. Любой процесс такого рода должен происходить органично и очень осторожно. Однако обсуждать его мы с вами имеем право уже сейчас. Потому что, как показывает ситуация, произойти в этом безумном мире может все что угодно", — подчеркнул бывший участник АТО.

Напомним, ранее офицер запаса рассказал об упущенных Украиной возможностях для возвращения Донбасса.

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