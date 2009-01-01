Угроза эскалации конфликта. Почему война на Донбассе тормозит вступление Украины в НАТО

Многое будет зависеть от политической конъюнктуры и позиции американского руководства, говорит Владимир Фесенко.

Владимир Фесенко Главред

Еще рано оценивать возможность. Поскольку есть факторы, которые невозможно оценить с точки зрения их реализации. В первую очередь, речь идет о конфликте на Донбассе. А эта тема будет влиять на вступление Украины в Альянс.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в комментарии "Главреду".

"Что нужно сделать Украине? Первое — это модернизировать украинскую армию и перейти к стандартам НАТО. Это запланировано приблизительно на 2020 год. Тут вопрос в том, успеем ли, какова будет степень перехода к этим стандартам, как это оценят наши партнеры и т.д. Однако это задача-минимум, минимальное домашнее задание, которое Украина должна выполнить, чтобы стать членом НАТО", — говорит политический эксперт.

"Поэтому [спецпредставитель госдепартамента США Курт] Волкер совершенно прав, когда объективно говорит, что Украина не готова к вступлению в НАТО. И не только из-за коррупции, но и потому что украинская армия к этому не готова, как и инфраструктура Вооруженных Сил", — добавил он.

"Безусловно, на вступление Украины в НАТО будет влиять конфликт на Донбассе. Это будет сложная проблема, и Россия будет постоянно это подчеркивать. Как сейчас с вопросом предоставления Украине летального оружия, она будет использовать этот аргумент. Вступление Украины в НАТО будет означать эскалацию конфликта на востоке страны и эскалацию напряженности в отношениях Запада, Украины и России, — говорит политолог.

"И это, к сожалению, влияет на позицию некоторых членов НАТО — Франции, Германии, в некоторой степени Италии. Этот фактор способен существенно тормозить процесс вступления Украины в НАТО", — заметил глава правления "Пенты".

"Именно это сейчас невозможно спрогнозировать — как эта проблема будет решена. Ведь тут многое будет зависеть от текущей политической конъюнктуры, в частности, позиции американского руководства. Как мы видели, позиция Обамы была одна, а у администрации Трампа она несколько отличается. В принципе, значительная часть американских политиков, причем и среди демократов, и среди республиканцев, поддерживает вступление Украины в НАТО. Хотя и не все", — подчеркнул Владимир Фесенко.

По его словам, в Европе — все сложнее: "Но если станет очевидно, что противостояние Запада и России сохранится надолго, и если во влиятельных европейских странах придут к власти принципиальные политики, то, в принципе, они могут понять, что нечего бояться, что можно дать добро на вступление Украины в НАТО".

"Но эта проблема, действительно, будет серьезной. И наличие самого конфликта на востоке Украины может стать препятствием на этом пути, потому что будет большой риск активизации конфликта с Россией из-за нашей страны", — резюмировал эксперт.

Напомним, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в комментарии "Главреду", почему Украине еще 15 лет не светит членство в НАТО.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Прекрасное далеко, или Почему Украина остается неготовой к вступлению в НАТО?"