Угроза неприемлемых потерь. Нужно ли России широкомасштабное наступление на Донбассе

В РФ "чистят" высшее военное руководство и принимают законы военного характера, говорит Мирослав Гай.

Мирослав Гай Главред

Россия готовится к активизации, поэтому Украина должна так выстроить свою оборону, чтобы противник при гипотетическом наступлении получил неприемлемые потери.

Офицер запаса в оперативном резерве 95-й ДШБ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай рассказал на чате в "Главреде".

"Глядя на действия Генштаба, который мониторит ситуацию, не могу сказать, что сейчас речь идет о широкомасштабном наступлении. Потому что в таком случае мы бы видели меры по мобилизации", — говорит волонтер.

"Однако противник продолжает накапливать военные склады и на Донбассе, и в Крыму, строить базы и пункты постоянной дислокации вдоль границы с Украиной. Мы видим, как активно сейчас проводят "чистку" высшего военного руководства в России и принимают законы военного характера", — продолжает офицер-десантник.

"То, что Россия проводит подготовительные действия к возможной войне, для меня несомненно. А вот будет эта война или нет — зависит от того, как подготовится к возможным вызовам Украина и наши зарубежные союзники. Мы должны так выстроить свою оборону, чтобы противник при гипотетическом наступлении получил неприемлемые потери. Это можно сделать и нашими силами (бои в Авдеевке и Донецком аэропорту это доказали). Могу вас заверить, что работа ведется", — подчеркнул бывший участник АТО.

Говоря о моральном настрое боевиков после кровопролитных штурмов Авдеевки и атак на Светлодарской дуге, Мирослав Гай заметил: "Хреновое (настроение). Потери со стороны россиян — большие. Я разговаривал с местными жителями Донецка телефону, с теми, которые поддерживают Украину, но не могут уехать, и они мне говорили, что морги и госпитали были забиты в этот период погибшими и ранеными. Думаю, что одной из причин ликвидации "Гиви" было поражение боевиков под Авдеевкой".

Напомним, ранее волонтер рассказал, почему Украина не может отгородиться от ЛДНР.

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