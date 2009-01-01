Сегодня, 18:12 RSS

"Угроза захвата Донецка". Журналист объяснил, зачем боевикам промзона Авдеевки

Сегодня, 17:44

Они хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком, говорит Бутусов.

Боевик, Донбасс
Боевики на Донбассе фото: rbc.ua
Для сдерживания захвата Донецка с севера боевики хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и "блокадную" дорогу.

Такое мнение высказал журналист Юрий Бутусов, сообщает "112 Украина".

"Вблизи Авдеевки постоянно ведутся боевые действия... Они хотят уцепиться за Авдеевскую промзону и за блокадную дорогу между Горловкой и Донецком для того, чтобы продолжать на этом рубеже удерживать наши войска от захвата Донецка с севера и от приближения к Ясиноватой. Прямой связи с блокадой нет", — заявил он.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" политолог Владимир Фесенко объяснил, чего хочет добится Кремль боями под Авдеевкой.

Теги:  
Авдеевка, АТО, Донбасс, боевики, Бутусов
ПО МАТЕРИАЛАМ: