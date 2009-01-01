Угроза захвата Мариуполя с высадкой десанта с моря остается актуальной — военный эксперт

Противник готовил захват Мариуполя как сухопутным путем, так и с высадкой с моря, говорит Медведчук.

Война в Украине продолжается, и угроза захвата оккупантами Мариуполя сухопутным путем и с высадкой десанта с Азовского моря остается актуальной.

Такое мнение высказал генерал-майор в запасе, руководитель группы пограничной службы в секторе "М" в 2014 году Олег Медведчук, комментируя решение Высшего спецсуда по рассмотрению уголовных и гражданских дел о пересмотре дела пограничника Сергея Колмогорова, пишет УНИАН.



"Я, как руководитель группировки пограничников в секторе "М" в АТО в то время (в 2014 году), вам со всей ответственностью хочу доказать, что Мариуполь в то время был под серьезной угрозой", — подчеркнул он.

"По той оперативной разведывательной информации, противник готовил захват Мариуполя, причем эта операция готовилась как сухопутным путем, так и с высадкой с моря. Для того, чтобы захватить Мариуполь, там была создана соответствующая сепаратистская группировка", — говорит Медведчук.

"Я хочу вам сказать, что эта актуальность не снята и сегодня. Война продолжается, и каждый воин должен ощутить защиту государства... Он должен ощутить ту моральную поддержку, которая стоит за ним", — подчеркнул он.

"Мы почувствовали, что государственная власть обратила на это внимание", — заявил Медведчук.

Напомним, 6 ноября Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел удовлетворил ходатайство защиты Колмогорова и отправил его дело на новое судебное расследование в Приморский райсуд Мариуполя. Также Высший спецсуд освободил из-под стражи самого Колмогорова.