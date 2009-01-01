Угрозы Венгрии и Румынии. Почему Украина должна дать симметричный ответ в сфере образования

Некоторые страны возмущены нашим законом об образовании, ведь они привыкли самореализовываться в Украине, говорит Александр Палий.

Александр Палий Главред

Киев должен действовать симметрично в ответ на угрозы ряда стран Евросоюза — Венгрии, Румынии —, вызванные принятием нового закона об образовании.

Об этом политический аналитик Александр Палий рассказал в комментарии "Главреду".

"Некоторые страны возмущены новым украинским законом об образовании потому, что они привыкли самореализовываться в Украине. Они привыкли, что на территории своей страны украинским общинам можно ничего не обеспечивать, в том числе обучение на украинском языке, а на территории Украины можно продвигать какие-то свои амбициозные планы. Кроме того, некоторые страны, например, Венгрия, ищут поводы, чтобы изменить единую европейскую политику, существующую на сегодняшний день, отказаться от нее, взяв при этом деньги или какие-то бонусы у России и сделав при этом виноватой Украину. То есть, эти страны просто ищут поводы", — поделился мнением политолог.

Он напомнил, что ни в Румынии, ни в Венгрии нет школ с украинским языком преподавания и, тем более, нет преподавания на украинском языке на более высоком уровне.

"Украина в такой ситуации должна действовать симметрично. Если эти страны, которые критикуют закон, откроют у себя такое же количество украиноязычных школ, как существует в Украине с их родным языком обучения, то, в принципе, можно будет изменить этот закон", — предположил аналитик.

"А если эти государства думают, что спокойно будут и дальше реализовывать свои амбиции в Украине, то, безусловно, это нужно прекращать", — добавил он.

"Вообще, в данной ситуации ключевой момент — не язык, а то, что некоторые страны устали от общей европейской позиции, в том числе по этому вопросу. А параллельно имеют место попытки России расшатать единую европейскую позицию. И ряд государств пытается выйти из этой ситуации красиво, сделав виноватой Украину. Эти расклады понятны", — подчеркнул политолог.

"Единственное, что позиция Польши по данному вопросу — более-менее вменяемая. С Польшей на эту тему можно разговаривать", — резюмировал Александр Палий.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 сентября Верховная Рада приняла закон о реформе образования в Украине. Среди прочего документ определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.