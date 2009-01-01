Украина заблокировала заявление главы СБ ООН по смерти Чуркина, в Москве — вспомнили бога и нацистов

Захарова истерично отреагировала на решение постпреда Украины при ООН.

Сергей Лавров и Виталий Чуркин Reuters

Украинская делегация заблокировала предложение России принять официальное заявление председателя Совета Безопасности ООН в связи

В ответ в Москве выразили сожаление об этом, сообщает "Интерфакс".

Глава МИД РФ Сергей Лавров подозревает, что постпред Украины при ООН, блокируя принятие официального заявления Совбеза по Чуркину, получил некий "приказ".

"Почти не сомневаюсь, что сам постпред на такую выходку не решился бы, значит, ему приказали. Это, конечно, не по-христиански, это за гранью добра и зла. Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов", — заявил Лавров.

А подчиненная Лаврова, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова истерично отреагировала в своем Facebook, обвинив украинские власти: "Ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Новость действительно трагическая. Вы знаете, что президент Путин вчера выразил свои соболезнования родным и близким посла Чуркина, и всему коллективу МИД. Это действительно большая утрата. На фоне этой утраты поведение наших украинских коллег — да Бог им судья, здесь, наверное, нечего сказать. И не столь это важно на фоне той потери, которую понесла российская дипломатия".

Напомним, по мнению украинского журналиста Виталия Портникова, при Путине и Лаврове Чуркин перестал быть дипломатом, а превратился в лживое чудовище.

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