Украина должна иметь первоклассное оружие — экс-спикер Конгресса США

Думаю, после встречи на следующей неделе сделаем определенное объявление, заявил Гингрич.

Украина должна иметь первоклассное оружие, считают в США telegraf.com.ua

Уже на следующей неделе США могут принять решение о поставках летального оружия в Украину.

Об этом заявил бывший спикер Конгресса США республиканец Ньют Гингрич в кулуарах международного форума "Ялтинская европейская стратегия", сообщает Gazeta.ua.

"Украина должна иметь первоклассное оружие. Сейчас именно об этом дискутируем в Вашингтоне. Думаю, после встречи на следующей неделе сделаем определенное объявление", — сказал политик.

Напомним, ранее украинский посол в США Валерий Чалый сообщил, что очередная партия армейских автомобилей "Хамви" поступит в Украину из Соединенных Штатов Америки.