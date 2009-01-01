Украина хочет сделать из миротворцев "оккупационные войска" и установить на Донбассе свои порядки — Лавров

Лавров заявил, что должно быть согласие Украины и боевиков, контролирующих Донецк и Луганск по миротворцах.

Украина намерена сделать из миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН) на Донбассе "оккупационные войска", но Россия не позволит "перерезать его контакты" "с внешним миром".

Такое мнение высказал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНИАН.

"Наша позиция зафиксирована в резолюции, которая пару месяцев лежит на столе Совбеза ООН, и ее обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей от ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска — перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности", — сказал Лавров.

По его словам, "эта позиция не имеет никаких перспектив".

Он также заявил, что Москва услышала заявления из других столиц, где "более ответственные люди занимаются этим урегулированием" и выступают за работу над российским предложением. Аналогичное предложение сделал спецпредставитель США Курт Волкер, утверждает Лавров.

"Работа над этой темой (миротворцев) продолжается, и в нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции. Один из них является хрестоматийным — это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию", — сказал Лавров.

По его словам, должно быть согласие Украины и боевиков, контролирующих Донецк и Луганск.

"Мы готовы, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро, но при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашённым республикам. Наверное, в этой связи с ними нужно провести прямые переговоры", — отметил Лавров.

Читайте по теме: Миротворцы на Донбассе: к чему приведут ритуальные танцы США и России.