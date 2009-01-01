Украина хочет сделать из миротворцев "оккупационные войска" и установить на Донбассе свои порядки — Лавров

Лавров заявил, что должно быть согласие Украины и боевиков, контролирующих Донецк и Луганск по миротворцах.
Такое мнение высказал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет УНИАН.
"Наша позиция зафиксирована в резолюции, которая пару месяцев лежит на столе Совбеза ООН, и ее обсуждение саботирует прежде всего Украина, которая хочет не обеспечить безопасность наблюдателей от ОБСЕ, выполняющих функции по контролю за соблюдением Минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска — перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя Минские договоренности", — сказал Лавров.
По его словам, "эта позиция не имеет никаких перспектив".
Он также заявил, что Москва услышала заявления из других столиц, где "более ответственные люди занимаются этим урегулированием" и выступают за работу над российским предложением. Аналогичное предложение сделал спецпредставитель США Курт Волкер, утверждает Лавров.
"Работа над этой темой (миротворцев) продолжается, и в нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции. Один из них является хрестоматийным — это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию", — сказал Лавров.
По его словам, должно быть согласие Украины и боевиков, контролирующих Донецк и Луганск.
"Мы готовы, чтобы этот проект резолюции обсуждался максимально быстро, но при полном понимании, что его окончательная формулировка должна быть приемлема провозглашённым республикам. Наверное, в этой связи с ними нужно провести прямые переговоры", — отметил Лавров.
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