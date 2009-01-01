Украина и Эмираты договорились о безвизе, заработает зимой

В прошлом году ОАЭ посетили более 100 тыс. украинцев, отметил Цеголко.

Флаг Украины, иллюстрация 24tv.ua

Власти Украины и Объединенных Арабских Эмиратов договорились омежду странами, он заработает в декабре.

Об этом пресс-секретарь президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он подчеркнул, что соответствующий меморандум был подписан по итогам переговоров главы государства с премьером ОАЭ, правителем Эмирата Дубай шейхом Мухаммедом ибн Рашид Аль Мактумом.

"Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме... Это хорошая новость для украинских туристов. Только в прошлом году ОАЭ посетили более 112 тысяч украинцев", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 июня граждане Украины могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашей страной и Евросоюзом.

Видео: facebook.com/svyatoslav.tsegolko