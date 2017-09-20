Украина и еще четыре страны подписали соглашение по расследованию крушения MH17

Пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе, которая занимается уголовным расследованием трагедии.

20 сентября 2017 года представители пяти стран — Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины — подписали соглашение, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по вопросу наказания виновных в куршении самолета "Боинг-777" в небе над оккупированным Донбассом

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Нидерландов, пишет 112 Украина.

"Подписав это соглашение, стороны подтвердили свою приверженность выдвижению обвинений и организации судебного процесса над подозреваемыми и согласились продолжать сотрудничество для выполнения резолюции СБ ООН 2166", — отмечают в министерстве.

Пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе (ССГ), которая занимается уголовным расследованием трагедии.

Ранее в этом году ССГ приняла решение о том, что судебный процесс над подозреваемыми будет организован в Нидерландах.

"ССГ привержена тому, чтобы виновные были наказаны, и это соглашение является прямым свидетельством этого. В июле мы решили, что обвинения будут выдвигаться в Нидерландах по голландским законам, но при активной поддержке и со стороны мирового сообщества. В конце концов это делается в интересах не только голландских жертв трагедии, но и всех остальных людей, погибших в авиакатастрофе. Гибель 298 невинных людей не должна остаться безнаказанной", — заявил министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс (Bert Koenders).

1/2 На полях ГА міністри 5 країн підписали Меморандум щодо кримінального переслідування осіб, винних у збитті MH17 pic.twitter.com/Ph97daM3Yv — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 вересня 2017 р.

Напомним, спустя три года международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад о куршении самолета "Боинг-777" в небе над оккупированным Донбассом, обобщающий доказательства причастности к этому пророссийских боевиков и опровергающий наиболее известные альтернативные версии.

Самолет "Боинг-777" был сбит 17 июля 2014 года над территорией Донецкой области, которая контролируется террористами ДНР. Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран.

Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук". В частности, согласно отчету, авиакатастрофа произошла в результате детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины.

Кроме того, международные эксперты доказали российское происхождение "Бука", сбившего "Боинг-777" на Донбассе.