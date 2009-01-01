Украина и Польша сделали важный шаг к примирению

В Кракове состоялись консультации украинских и польских чиновников.
Украина и Польша договорились о необходимости снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине.
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в совместном заявлении по результатам чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши, состоявшегося в пятницу в Кракове.
Украинскую делегацию возглавлял заместитель главы АП Константин Елисеев, а польскую — госсекретарь и руководитель канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский.
"Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и совместное их восстановление. В этом контексте было договорено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время", — говорится в заявлении.
Также стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния двусторонних отношений.
"Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", — отметили в украинской делегации.
Участники встречи согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.
Обе стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти с целью решения вопросов, представляющих обоюдный интерес.
Собеседники также обсудили подготовку к визиту Президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.
В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов.
Кроме того, участники встречи обменялись мнениями относительно предстоящего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.
В администрации польского президента уже позитивно оценили эти переговоры.
Так, руководитель офиса Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в своем Twitter написал:
"Важный разговор в рамках польско-украинского президентского комитета; пришло время для быстрой реализации решения о разблокировании эксгумации и улучшения сотрудничества".
8 ноября из-за эскалации напряженность в отношениях между Украиной и Польшей президент Украины Петр Порошенко выступил с инициативой провести заседание консультационного Комитета президентов двух стран
Ранее журналист Виталий Портников жестко высказался о претензиях властей Польши к Украине: как "капризные маленькие дети".
Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".
Читайте также по теме: Политика на кровавой истории. Эксперт рассказал, кому в Польше не дает покоя ОУН-УПА