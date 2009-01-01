Украина и Польша сделали важный шаг к примирению

В Кракове состоялись консультации украинских и польских чиновников.

president.gov.ua Украина и Польша договорились о необходимости снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом говорится в совместном заявлении по результатам чрезвычайного заседания Консультационного комитета президентов Украины и Польши, состоявшегося в пятницу в Кракове.

Украинскую делегацию возглавлял заместитель главы АП Константин Елисеев, а польскую — госсекретарь и руководитель канцелярии президента Республики Польша Кшиштоф Щерский.

"Стороны согласились с необходимостью снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ и совместное их восстановление. В этом контексте было договорено провести межправительственную встречу на уровне вице-премьер-министров в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Также стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния двусторонних отношений.

"Они подтвердили свою приверженность укреплению стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", — отметили в украинской делегации.

Участники встречи согласились с важностью продолжения работы двусторонней межправительственной комиссии по защите и возвращению культурных ценностей.

Обе стороны договорились сотрудничать с соответствующими местными органами власти с целью решения вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Собеседники также обсудили подготовку к визиту Президента Польши Анджея Дуды в Харьков в декабре этого года.

В ходе встречи было подтверждено общее стремление сторон содействовать расширению и углублению контактов.

Кроме того, участники встречи обменялись мнениями относительно предстоящего Саммита Восточного партнерства 24 ноября в Брюсселе.

В администрации польского президента уже позитивно оценили эти переговоры.

Так, руководитель офиса Анджея Дуды Кшиштоф Щерский в своем Twitter написал:

"Важный разговор в рамках польско-украинского президентского комитета; пришло время для быстрой реализации решения о разблокировании эксгумации и улучшения сотрудничества".

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Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".

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