"Украина и тайная комната". Посол США прокомментировала слухи о бункере для встреч с украинскими политиками

С таким заявлением дипломат выступила в эфире одного из украинских телеканалов.

Мари Йованович "РБК-Украина"

Посол США в Украине Мари Йованович опровергла слухи о том, что в здании посольства в Киеве есть тайная комната/бункер, в которой с украинскими политиками проводят "воспитательную работу".

С таким заявлением дипломат выступила в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".

"Я думаю, что украинские политики знают, что им надо делать, поэтому нет (не осуществляет "воспитательную работу" – ред.). Я бы даже такого не стала делать. Это зависит от украинцев. А вот насчет тайной комнаты – ну, вопрос оригинальный и интересный, но я не знаю, откуда он у вас взялся. Потому что идея бункера или тайной комнаты в резиденции – немножко сумасшедшая. Итак, нет, нет у нас тайной комнаты", - сказала Йованович.

Однако насчет здания резиденции посла США в Украине у дипломата и ее подчиненных существуют определенные планы.

"А вот насчет резиденции на Подоле, это историческое здание и очень старое – по крайней мере, по американским стандартам. Там было все - от коммуналки до дома для пожилых людей, а теперь это резиденция американского посла. Поэтому мы сделаем маленькую брошюрку об истории здания. И я буду очень рада показать вам и вашим зрителям, и вы увидите, что нет там никакой тайной комнаты. Но есть много интересного", - пообещала посол.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Мари Йованович объяснила, почему американцы поддерживают Украину.