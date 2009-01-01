Украина и Турция договорились о взаимных поездках граждан по ID-картам

По ID-картам можно будет находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Владимир Гройсман и премьер Турции Йылдырым Бинали фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 14 марта, Украина и Турция подписали соглашение о взаимных поездках граждан по ID-картам.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Кабмина.

Церемония подписания соглашения состоялась во время официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Турцию.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Турецкой Республики, которые пользуются паспортами в форме карты (ID), содержащей бесконтактный электронный носитель, будут иметь возможность въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Турции и Украины соответственно сроком до 90 дней в течение 180 дней.

В Кабмине отметили, что данное соглашение будет способствовать развитию двусторонних отношений между странами, интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут ездить в Турцию на основе общегражданских паспортов после подписания соглашение по упрощению визового режима между государствами.

Фото: kmu.gov.ua.