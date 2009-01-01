Украина может разорвать дипотношения с Россией уже на следующей неделе — СМИ

Большинство собеседников издания в Раде убеждены: поправка Винника в итоге будет одобрена.

Верховная рада Украины на следующей неделе может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией.

Об этом со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

По данным издания, этот пункт будет дополнительно внесен в закон о реинтеграции Донбасса, который парламент должен рассмотреть во втором чтении 16 ноября.

Следующим этапом должен стать соответствующий указ президента Петра Порошенко, после чего российские дипучреждения в Украине, а украинские в РФ будут закрыты. В Киеве рассчитывают, что его интересы в Москве станут представлять либо Беларусь, либо Швейцария.

Российское издание пишет, что поправку в закон о реинтеграции Донбасса внес депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник.

"В законе о реинтеграции Донбасса, который во втором чтении должна рассматривать Рада, Россия будет признана страной-агрессором — надеюсь, голоса под это наберутся. И сохранять после этого дипотношения — это уже будет преступлением со стороны украинского МИД. Эти отношения и так уже фактически разорваны. Послов нет, в посольствах работают дипломаты не первого ранга. Нам необходимо зафиксировать этот разрыв на законодательном уровне", — объяснил Винник.

При этом, как утверждают источники издания в Киеве, разрыв дипотношений с Россией именно сейчас, а тем более в привязке к закону "о реинтеграции Донбасса", не входил в планы Петра Порошенко. Напротив, договоренности с украинским руководством, которых достиг в ходе своего последнего визита в Киев в конце октября спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер, выглядели совсем по-другому.

Тем не менее, источники в Раде убеждены, что за этот шаг проголосуют представители большинства фракций.

Это российскому изданию подтвердили представители БПП, "Народного фронта", Радикальной партии и "Самопомочі".

В сложившейся ситуации у президента и его союзников не будет иного выхода, кроме как поддержать поправку.

Большинство собеседников издания в Раде также убеждены, что поправка Винника в итоге будет одобрена.

"Не представляю себе другого варианта, — говорит депутат от "Народного фронта" на условиях анонимности. — Парламентарии не могут не поддержать разрыв отношений со страной, признанной агрессором. Сегодня это своеобразный тест на выживание в украинской политике".

"Сегодня в обществе существует четкий социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. Об этом свидетельствуют закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учитывать этот момент и плыть против течения", — сказал источник в Администрации президента Украины.

Как могут развиваться события после голосования в Раде, рассказал источник в МИД Украины: "Вслед за решением парламента президент должен подписать указ о разрыве дипотношений — без этого нельзя, так как, согласно конституции, именно глава государства отвечает за внешнеполитическую деятельность Украины. Затем МИД по согласованию с президентом заявляет о сроке, в течение которого российские дипломаты должны покинуть Украину. Это не касается консульских работников, так как их деятельность регулируется Венской конвенцией о консульских сношениях и двусторонним консульским соглашением Украины и России".

"Параллельно Киев начнет переговоры с третьей страной, чтобы ее посольство представляло интересы Украины в России — передавало ноты, корреспонденцию, информацию в российский МИД. Потенциальные кандидаты на эту роль — Беларусь (как наиболее удобная географически) и нейтральная Швейцария", — добавил собеседник издания.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что "если другого варианта не останется", то разрыв дипломатических отношений между РФ и Украиной не исключен.

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