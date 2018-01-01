Украина может сохранить целостность единственным путем — Кравчук

Нашей стране нужно немедленно вступать в НАТО, полагает экс-президент.

Украина может сохранить целостность только через членство в НАТО, полагает Леонид Кравчук "РИА Новости Украина"

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что наша страна может сохранить целостность единственным путем — через членство в НАТО

Украинскому государству необходимо немедленно вступать в военно-политический блок, однако оно пока не готово пройти этот путь, рассказал экс-президент в интервью "Обозревателю".

"Единственный путь сохранить целостность, неприкосновенность, суверенитет Украины, которая близко находится с таким соседом, как Россия, — только через членство в НАТО", — отметил собеседник.

Напомним, в марте НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в блоке, она стала страной-аспирантом. До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг говорил, что рассмотрение блоком вопроса о вступлении в него нашей страны будет зависеть от проведения властью государства реформы в оборонной сфере.

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