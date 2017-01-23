Украина — не Россия, или Язык мой — враг мой!

В своем глазу россияне не замечают и бревна, а вот соринку в глазу украинца высмотрят обязательно.

В Украине вновь разворачивается дискуссия о русском языке glavcom.ua

Мне уже приходилось высказываться на тему русского языка в Украине, но так получается, что после, согласно которому предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку, придется снова выразить свое мнение. За нарушение закона предусмотрен штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы на срок до 3 лет. После этого вспыхнули жаркие дискуссии. Причем, не только в Украине, но и в России, где, между прочим, за оскорбление российского флага, герба (а, опосредованно, и языка) как раз таки и предусмотрена уголовная ответственность. Понятно, что в своем глазу мы не замечаем и бревна, а вот соринку в глазу соседа высмотрим обязательно.

Я остаюсь при своем прежнем мнении — учитывая исторические реалии и миллионы русскоязычных жителей Украины, которые не менее украинцев воюют с российским агрессором на Донбассе, русский язык в Украине должен остаться (пусть хоть в качестве языка нацменьшинства, хоть в качестве разговорного — как говорится, история расставит все по своим местам). Но, разумеется, жителям (или даже просто живущим) в Украине следует уважать язык, на котором разговаривают десятки миллионов человек (причем, не только в самой Украине — украинские диаспоры ведь разбросаны по всему миру).

Да, государственные чиновники обязаны знать и говорить на языке своей страны, это даже не обсуждается (помнится, как все потешались над ляпами президента Януковича, пытавшего за короткий срок освоить украинский язык — и это несмотря на то, что он родился и жил в Украине). Но оставьте народу право говорить на том языке, на котором ему это делать удобнее. Вы же не будете возражать, если, скажем, кто-то в Украине будет разговаривать на английском либо немецком? Почему же тогда вы не соглашаетесь, чтобы носители русского языка пользовались своей родной речью?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Калинова та солов'їна" vs "великий и могучий", или Стоит ли Украине забывать русский язык

Теперь, собственно, что побудило меня снова вернуться к языковой теме. В "Новой газете" №6 от 23.01.2017 г. на целом развороте дана дискуссия под названием "Мозг нации" между уважаемым мною писателем, журналистом, учителем Дмитрием Быковым и некоей Анастасией Мироновой (к сожалению, не имею чести знать, кто это).

Дмитрий Быков в своей части, по большому счету, сожалеет о том, что "схлопывается" ниша русскоязычного поэта в Украине, поскольку русский язык воспринимается как язык врага. Он, как мне кажется, с сожалением констатирует, что "украинская бинарность закончилась. Украина больше не Малороссия". За что, разумеется, нужно, в первую очередь благодарить Путина — он за три года так украинизировал Украину, так возвысил самосознание украинцев, что не могли сделать за четверть века независимости все украинские президенты вместе взятые.

Однако же с одним пассажем Быкова мне хочется всерьез поспорить. "В ближайшее время русскоязычным поэтам в Киеве будет очень непросто, они обречены на такие же кампании травли, как российская оппозиция, и жаловаться на эти кампании не нужно (хочется надеяться, что здесь все-таки Дмитрий Львович ошибается и украинская политическая элита окажется мудрее путинской — В.Ю.). … Если украинская культура вообще хочет состояться, она должна быть укроязычной. В конце концов, польский язык тоже похож на русский и выглядит смешно пришепетывающим на русский слух, но поляки свою культуру построили, хоть и были частью Российской империи долгих два века; и дело не только в латинице, а в установке на свой язык, свой эмоциональный строй и нравственный кодекс".

И вот с последним утверждением я в корне не согласен. Для начала отвечу Дмитрию Львовичу, что "смешно пришепетывающим" полякам весьма режет слух знаменитое русское "акание". Они всё не могут понять, зачем это русские пишут "голова" и "молоко", а говорят "галава" и "малако". У белорусов, к примеру, это самое "акание" фиксируется письменно.

Но суть, в данном случае, не в этом, а в том, что полякам (как, впрочем, и финнам, тоже век находившимся в составе Российской империи) было не так уж и сложно построить, а точнее, сохранить свою культуру в той части Речи Посполитой, которая оказалась в России — царские власти не только не запрещали в Герцогстве Варшавском ни польский язык, ни польскую литературу, но и русские особенно не стремились туда переселяться (именно русские — не украинцы), в отличие от двух остальных частей Польши — и Австро-Венгрия и Пруссия подавляли поляков, насаждали немецкий язык, переселяли на эти территории немцев и австрийцев. Потому и польские восстания начинались на "российской территории" Польши, где было больше свободы.

В то же время в Украине испокон веков жили вперемешку русские с украинцами (или, если хотите, великороссы с малороссами) и никуда от этой объективной реальности не спрячешься. Потому и существует веками на украинской территории двуязычие. И никакой национализм не излечит Украину от этого двуязычия, как не смог изжить великорусский шовинизм языки малых народов Российской империи.

Что же касается быковского оппонента в данной дискуссии — Анастасии Мироновой, то здесь всё гораздо печальнее.

Я, конечно, понимаю, что свобода слова должна быть и в России (хотя бы на страницах "Новой газеты"), однако, с точкой зрения госпожи Мироновой я мог бы при желании ознакомиться, скажем, в прохановской газете или в другой какой пропутинской газетенке. Уже с первых строк журналистка задает тон своей статье: "На мой взгляд, в 2016 году с российско-украинскими отношениями случились две большие беды. Одна называется "украинский патриотизм", другая — "контрпропаганда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зомбоящик от Путина. Почему украинцы считают русских братьями, а не врагами

Видимо, как и многие "эксперты" в путинском зомбоящике, госпожа Миронова полагает, что "российский патриотизм" — это великолепно, а украинский — это такое ругательство. Видимо, госпожа Миронова не знает, что даже в Европе принимают законы по противодействию российской пропаганде и арестовывают российских журналистов, наверное, не за шпионаж. А это как раз и называется "контрпропагандой". Дальше, журналистка пишет: "… украинцам стало мало, когда мы просто осудили войну. Сначала они переложили ответственность за Крым и войну в Донбассе на нас, российских избирателей, а потом и вовсе потребовали, чтобы мы осудили себя, признали культурное и даже эволюционное превосходство украинцев над русскими". То есть, вероятно, по мысли журналистки, нужно было признать, что это украинцы затеяли войну в Донбассе, чтобы выгнать оттуда путинских "шахтеров" и "трактористов" и прочих "ихтамнетов". Так что ли? По поводу культурного и прочего превосходства украинцев мне даже смешно возражать, а вот по поводу того, чтобы осудить себя русским… Немцам после Второй мировой войны это, к слову, не помешало, и где теперь проигравшая Германия, а где победившая Россия? И потом, госпожа Миронова, разве не русские избиратели "выбирают" таких депутатов и такого президента, каковых имеет сегодня Россия.

Если бы Миронова была лет этак на 15-20 постарше, она бы помнила про Афганистан и "афганцев", добивавшихся себе льгот за потерянное здоровье на никому не нужной войне, которым потом, после вывода из этой горной страны "ограниченного контингента советских войск", Родина устами чиновников заявила: "Я вас туда не посылала!" Боюсь, как бы вскоре такая же история не приключилась с путинскими "ихтамнетами", воевавшими в Украине исключительно за амбиции кремлевского сидельца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Хорватский вариант" на Донбассе. Почему Украине это не грозит

"Украинцы вдруг на полном серьезе стали сравнивать Россию с Третьим рейхом…". Позвольте, а разве не граждане киселёвы, соловьёвы, толстые, бабаяны, норкины и иже с ними два года, не переставая, талдычили по зомбоящику об укрофашистах, киевской хунте, распятых мальчиках, изнасилованных женщинах?.. Как говорится, научили на свою голову. И, кстати, с Геббельсом за пределами России, к сожалению, уже давно сравнивают российского министра иностранных дел.

Теперь о трагедии Ту-154 над Черным морем. О самолете, в котором летел ансамбль Александрова и другие, и по поводу того, что "будто гибель артистов или смерть иркутских алкоголиков уменьшает военные ряды врага". Видимо, у журналистки Мироновой слишком девичья память, коли она не помнит, сколько радости было в российских СМИ по поводу "птичкопада" в июле 2014-го. Это когда российским "Буком" (и это уже доказано голландскими следователями и перепиской сепаратистов во главе с самим И.Гиркиным-Стрелковым) подбили пассажирский (!) "Боинг" с ничего не подозревавшими мирными гражданами нескольких стран. А теперь вернемся в Россию. Самолет был военный, взлетал с военного аэродрома, вез на своем борту военный ансамбль… А за несколько дней до этого в Турции бывший полицейский, застрелив российского посла Андрея Карлова, предупредил: вы нас убиваете в Сирии, мы вас будем убивать везде. И этот самолет куда летел? Правильно, в Сирию. Развлекать российских солдат, убивающих сирийцев. И вы хотите, чтобы в стране, с которой Россия воюет вот уже три года и в которой уже погибли тысячи человек (я сейчас снова об Украине) делали печальные лица и оплакивали жертв этой авиакатастрофы?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не смешите мои пятки, или Какого черта украинцы делают на российском ТВ?

В конце своей заметки Миронова патетически восклицает: "До положения риз довела политизированных украинцев их пропаганда. Вернее, контрпропагадна. Которая на Украине не менее навязчива, чем в России российская. Отличие лишь в том, что в украинской пропаганде крутится меньше денег, поэтому она более топорная".

Меня-то как раз удивляет прямо противоположное — как при таких денежных вливаниях в российскую пропаганду путинские пропагандисты в зомбоящике так топорно работают: когда не могут своим оппонентам ничего возразить по существу, они их просто бьют в прямом эфире или, в лучшем случае, выгоняют из студии.

Виктор Юнак, член-корреспондент РАЕН, член Союза писателей России, кандидат филологических наук

фото: glavcom.ua