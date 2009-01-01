"Украина — не терпила". Журналист назвал Лукашенко "прислугой" Путина

Президент Беларуси нашей стране не друг, считает Муждабаев.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Reuters

Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев утверждает, что президент Беларусиявляется прислугой главы России

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам управленца, белорусский лидер нашей стране не друг, а враг.

"Украина — не терпила. Ни для кого. В т.ч. для лукашенковской Белоруссии", — отметил автор.

Также Муждабаев предложил президенту Петру Порошенко "публично дезавуировать свои слова о том, что эта прислуга Путина — "наш не просто партнер, а друг". "Он нам не партнер и не друг, а враг. Хватит, да и ни к чему унижаться", — говорится в сообщении.

Ранее политический аналитик Александр Палий говорил, что Александру Лукашенко нужна Украина для того, чтобы опираться на нее, показав, таким образом, России, что он — суверенный, а миру — что способен проводить политику, независимо от РФ, президент борется за выживание — свое собственное и Беларуси.