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"Украина — не терпила". Журналист назвал Лукашенко "прислугой" Путина

Сегодня, 12:30

Президент Беларуси нашей стране не друг, считает Муждабаев.

Путин, Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко Reuters
Заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев утверждает, что президент Беларуси Александр Лукашенко является прислугой главы России Владимира Путина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам управленца, белорусский лидер нашей стране не друг, а враг.

"Украина — не терпила. Ни для кого. В т.ч. для лукашенковской Белоруссии", — отметил автор.

Также Муждабаев предложил президенту Петру Порошенко "публично дезавуировать свои слова о том, что эта прислуга Путина — "наш не просто партнер, а друг". "Он нам не партнер и не друг, а враг. Хватит, да и ни к чему унижаться", — говорится в сообщении.

Ранее политический аналитик Александр Палий говорил, что Александру Лукашенко нужна Украина для того, чтобы опираться на нее, показав, таким образом, России, что он — суверенный, а миру — что способен проводить политику, независимо от РФ, президент борется за выживание — свое собственное и Беларуси.

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Украина, Россия, Путин, Беларусь, Лукашенко, Порошенко, Муждабаев
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