Украина не воевала за Крым ради выборов Порошенко и Рады - экс-глава МИД

Бывший руководитель внешнеполитического ведомства Украины выступил как свидетель в деле о госизмене Януковича.

Российские военные в Крыму "РБК-Украина"

Экс-глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Дещица, выступая как свидетель обвинения в деле о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича , объяснил отсутствие военного ответа на аннексию Крыма.

Украинские власти в марте 2014-го года не пытались как-либо воспрепятствовать потере полуострова ради того, чтобы спокойно провести выборы Верховной Рады и президента, цитирует дипломата телеканал "112 Украина".

Как заявил Дещица, не вести войну за Крым стало коллегиальное решение не только официального Киева, но и ООН.

"Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры. Эту информацию я доказывал членам СНБО Украины. Во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы", - заявил он.

Также Дещица уверен, что Россия завела войска на территорию Крыма сразу после обращения Януковича, а заседание Совбеза ООН 3 марта 2014-го было созвано по инициативе Москвы − чтобы оправдать присутствие их войск в Крыму.

"Основанием для этого оправдания было не только решение Совета Федерации, но и разрешение президента Путина, которое базировалось на обращении президента Януковича к российской стороне, чтобы ввести российские войска в Крым", − добавил он.

Выступление Дещицу вызвало целый шквал негодующих комментариев среди пользователей украинского сегмента Facebook.

"Показания господина Дещицы невероятно напоминают чистосердечное признание в государственной измене, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Рассказы про ООН и западных партнеров, чего то там советовавших, может оставить для тюремных мемуаров. В нашей Конституции нигде не сказано, что территориальная целостность нашей страны зависит от советов по телефону. И это хорошо еще, если не пранкер звонил. Куда ж теперь деваться десяткам добрых граждан, "достоверно знавших" о наличии приказа войскам защищать Крым, так нигде и не обнаруженного никем официально", - написал Макс Бужанский.

"Когда будете слышать от подонков и мародеров из нынешней власти нечто милитаристское и "патриотическое" типа "парадов в Севастополе" и "деоккупации Донбасса" смело напоминайте им, что они твари готовы были тогда, и, уверен, готовы сейчас сдать всю страну лишь бы получить власть. К чему привела их власть - все мы наблюдаем", - написал Михаил Павлив.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича обвинил главкома украинского флота в сдаче Крыма.