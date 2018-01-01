"Украина не забыта". Волкер объяснил, зачем снова посетит Донбасс

Спецпредставитель Госдепартамента США намерен узнать больше о гуманитарном кризисе на востоке Украины.

Курт Волкер намерен на следующей неделе посетить Донбасс facebook.com/GeneralStaff.ua

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что на следующей неделе (7-13 мая) посетит Донбасс для того, чтобы увидеть ситуацию на местах.

Дипломат намерен узнать больше о гуманитарном кризисе на востоке нашей страны, говорится в его аккаунте в Twitter.

"На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы увидеть ситуацию на местах…", — написал он и добавил хэштег "Украина не забыта".

Ранее Курт Волкер уже несколько раз посещал Украину, в июле 2017-го он побывал на Донбассе. Ранее президент Петр Порошенко говорил, что спецпредставитель Госдепартамента США посетит Донбасс 14 мая.

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