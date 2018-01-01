Украина нужна НАТО, как и Альянс нужен Украине – Яценюк

Лидер "Народного фронта" полагает, что первый необходимый шаг – получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Арсений Яценюк считает, что Украина нужна НАТО, как и Альянс нужен Украине nfront.org.ua

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, основатель Фонда "Открой Украину" Арсений Яценюк сказал, что вопрос членства Украины в НАТО лежит в плоскости политических решений и уверенности в правильности действий.

Об этом он заявил 10 июля во время дискуссии Киевского форума "Что стоит ожидать от Саммита НАТО 2018 года?", говорится на сайте политсилы.

"Первый необходимый шаг – получение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Дальше – план действий относительно членства в НАТО, а затем Альянс должен принять решение сделать Украину членом НАТО, сделать сильнее НАТО и мир. И это время придет. Давайте двигаться", – сказал Яценюк.

Яценюк отметил, что неоднократно посещал совместные учения военных стран-членов НАТО с украинскими Вооруженными Силами: "Могу только процитировать наших партнеров из Альянса относительно их впечатлений о наших военнослужащих. Они не ожидали такого высокого уровня профессионализма".

Он также подчеркнул, что Россия представляет угрозу для НАТО: "Какая из стран еще воюет с Россией, кроме Украины? Какие еще военнослужащие имеют такой опыт против самой вооруженной армии на континенте? Борьбы с гибридной войной, с новыми российскими технологиями, с новым российским оружием?".

Членство Украины в НАТО, подчеркнул лидер "Народного фронта", – это двухсторонний путь: "Это в интересах Украины, но это так же в интересах Альянса. И сотни миллиардов, которые мы тратим на нашу национальную безопасность и оборону, – это в том числе вклад в безопасность и оборону Альянса. Поэтому не подлежит даже сомнению то, что Украина нужна НАТО, как и НАТО нужно Украине".

Подписывайтесь на наш канал в Telegram