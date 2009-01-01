Украина обращается к Оттаве за оружием, чтобы остановить Россию, – The Globe and Mail о визите Яценюка в Канаду

Мы — единственная страна, которая борется против регулярных российских войск, сказал лидер партии "Народный фронт".

Арсений Яценюк Народный фронт

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в ходе визита в Канаду возобновил запрос на оборонительное оружие и обратился к премьер-министру Джастину Трюдо об усилении помощи Киеву со стороны стран "Большой семерки".

Об этом говорится в статье второй по популярности в Канаде газеты The Globe and Mail.

Издание напоминает, что Яценюк ушел с поста премьер-министра Украины в прошлом году, но отмечает, что "он по-прежнему является лидером второй крупнейшей фракции в парламенте и считается потенциальным преемником президента Петра Порошенко".

В статье отмечается, что прежняя администрация Обамы игнорировала просьбу Украины о предоставлении оружия, как и Канада.

"Но господин Яценюк заявил, что новая администрация Трампа представляет новую возможность получить военную помощь — особенно после того, как президент Дональд Трамп недавно одобрил план предоставления оружия курдским боевикам в Ираке. Он сделал аналогичное обращение к Канаде", — добавил автор.

"Трудно сдержать российские войска, которые были модернизированы за последнее десятилетие, и (на что) Россия потратила миллиарды долларов. Мы — единственная страна, которая борется против регулярных российских войск", — цитирует издание слова политика.

Как отметил лидер "Народного фронта", Украина нуждается в современной военной технике, которая будет использоваться только для оборонительных целей: радиоэлектронная аппаратура, штурмовые дроны и противотанковые ракеты.

Украина нуждается в помощи, чтобы иметь более важное место на радаре новой администрации США.

"И чтобы Канада сосредоточила внимание на этом вопросе среди членов "Большой семерки", особенно в связи с тем, что Минские соглашения о прекращении огня на востоке Украины еще должны быть выполнена в полном объеме", — говорится в статье.

"Вы члены "Большой семерки", — это идеальный момент для вашей страны, чтобы сыграть одну из ключевых ролей на мировой арене. Если правительство будет твердо стоять на своей позиции и будет иметь сильный голос ... это будет играть важную роль", — обратился Яценюк к Канаде.