Украина обвинила Будапешт в раздаче 100 тысяч венгерских паспортов на Закарпатье

В основном венгерские паспорта выдавали на Закарпатье до получения Украиной безвизового режима с ЕС.

С венгерским паспортом можно устроиться на работу в ЕС immigrant.today

На Закарпатье более 100 тысяч местных жителей имеют венгерские паспорта, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"По разным данным, в том числе венгерским, венгерских паспортов больше 100 тысяч выдано", — сказал он в интервью Радио "Свобода".

При этом Боднар отметил, что в основном эти паспорта выдавали до получения Украиной безвизового режима с ЕС.

"Привлекательность этого паспорта была практической — можно было беспроблемно пересекать границу, устраиваться на работу в Венгрии или и дальше", — пояснил Боднар.

По его словам, согласно разным оценкам, от 30 до 40 тысяч трудоспособных украинских граждан венгерского происхождения выехали в другие государства Европы. Фактически и Венгрия, и Украина их потеряли.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила о том, что Венгрия по отношению к Украине руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи.

Отметим, что ранее заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что действия Венгрии играют на руку России.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил недовольство планами Министерства обороны Украины восстановить военную часть в Берегово.

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