Украина обвинила РФ в узурпации и требует освободить задержанное у берегов Крыма судно с экипажем

Агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

В МИД Россию обвинили в узурпации ZN.UA

В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма Министерство иностранных дел Украины направило в Россию соответствующую ноту и требует немедленно освободить судно и экипаж.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ для выяснения всех обстоятельств задержания", — написала в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В комментарии "Украинской правде" она подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

"Задержание Россией рыболовецкого судна является узурпацией суверенных дел Украины по отношению к этим акваториям и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву, а также обычного международного права. Украина требует безотлагательно освободить рыболовецкое судно и его экипаж", — заявила Беца.

Она пояснила, что, согласно резолюции ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года, противоправная агрессия Российской Федерации не меняет статус Крыма как части суверенной территории Украины.

"Украина остается прибрежным государством по отношению к акваториям, прилегающим к Крыму, включая территориальное море, которое простирается на 12 морских миль от его побережья", — подытожила Беца.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов захваченного РФ Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно.

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