Украина обвинила Россию: до сих пор не выполнила ни одного пункта Минских соглашений

С момента заключения договоренностей прошло 2,5 года, отметила Беца.

Флаги Украины и России, иллюстрация zn.ua

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что Россия до сих пор не выполнила ни одного пунктапо урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом она рассказала на брифинге в Киеве, пишет УНИАН.

В то же время спикер подчеркнула, что с момента заключения договоренностей прошло более двух лет.

"Россия как подписант Минских договоренностей не выполнила до сих пор, по состоянию на сегодняшний день, 26 января, ни одного пункта Минских договоренностей", — отметила Беца.

По ее словам, "фактически прошло уже три года с момента незаконной оккупации Крыма, 2,5 года с момента заключения Минских договоренностей, Россия не выполнила даже первого пункта — прекращения огня".

Ранее уже бывший вице-президент США Джозеф Байден говорил, что Украина релизует политическую часть Минских соглашений после того, как "Россия и ее ставленники" на Донбассе выполнят обязательства по прекращению боевых действий.