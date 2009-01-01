Украина одернула Путина: российских военных среди миротворцев на Донбассе быть не должно

В МИД подчеркнули, что присутствие россиян в миротворческой миссии на Донбассе невозможно.

Владимир Путин. Reuters

Как говорится в официальном заявлении ведомства, Украина исключает присутствие российских военных в составе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала страны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН", — говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что миротворческое присутствие должно вводиться после консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также обеспечивать надежный контроль границы.

"В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ", — говорится в сообщении.

В МИД также расценили заявление президента РФ Владимира Путина по миротворцам на Донбассе как попытку представить агрессию внутренним украинским конфликтом.

Отмечается, что постоянному представительству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегацией в СБ ООН.

Напомним, Путин считает, что размещение сил ООН, которые смогут обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на оккупированном Донбассе, пойдет на пользу "решению проблемы на юго-востоке Украины".

Как известно, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в следующем месяце представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.