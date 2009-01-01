Украина отразила российские кибератаки на финансовый сектор — СНБО

Украина вовремя реагирует на сетевые угрозы со стороны государства-агрессора РФ.

Украина отразила российские кибератаки politrussia.com

Украина за последние три года превратилась в испытательную площадку российской современной техники, а кроме кибернетических атак на украинские облэнерго злоумышленники совершили в прошлом году атаки на финансовый сектор.

Об этом заявил в интервью немецкому телеканалу ARD руководитель Службы по вопросам информбезопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, сообщает пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что Украина вовремя реагирует на сетевые угрозы со стороны государства-агрессора РФ против объектов критической инфраструктуры, в том числе не оборонного, а гражданского назначения.

Так, по его словам, в конце 2015 года произошел первый случай применения в Европе кибероружия против объектов гражданской инфраструктуры, который "можно расценивать как демонстрацию силы, в том числе странам-членам НАТО". Тогда хакеры-злоумышленники атаковали украинские энергетические компании.

"Поскольку Украина последние три года превратилась в испытательную площадку российской современной техники, тактики и, в частности, кибернетического оружия, можно считать, что с одной стороны эти кибератаки были определенным испытанием", — отметил он, добавив, что ряд фактов дает основания полагать, что эти кибератаки осуществлялись из РФ.

При этом Петров подчеркнул, что кроме кибернетических атак на украинские облэнерго злоумышленники совершили в прошлом году атаки на финансовый сектор, однако украинские специалисты смогли своевременно выявить и заблокировать их. "Если бы злоумышленникам удалось сделать то, что они запланировали, то в декабре были бы заблокированы все платежи в госбюджет, все соцвыплаты, что могло бы привести к социальному взрыву", — сказал он.

Петров добавил, что система сетевой безопасности в Украине будет далее развиваться, прежде всего, как система защиты госресурсов, где хранится информация с ограниченным доступом. "Лучше готовиться заранее и отрабатывать возможные сценарии противодействия... Держим порох сухим и отрабатываем все мероприятия и возможные сценарии", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия осуществляет кибератаки против Украины, но у нашей страны есть очень сильное киберподразделение, поэтому она может и контратаковать.