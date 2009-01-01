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Украина ответила на доклад ООН по пыткам в Крыму: РФ нагло игнорирует международные обязательства

Сегодня, 11:45

Россия проигнорировала мандат ООН, вследствие чего наблюдатели не смогли посетить оккупированную территорию полуострова.

ФСБ, Россия
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека относительно прав человека в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении дипломатов на сайте ведомства.

"Масштаб международно-противоправных деяний и правонарушений, совершаемых российской оккупационной властью в Крыму свидетельствует о наглом игнорировании Россией своих международно-правовых обязательств, вытекающих из Гаагских и Женевских конвенций. Кроме откровенно уголовных преступлений, совершаемых оккупационными властями в Крыму против крымских татар, украинцев и всех, кто продолжает смело выступать против российской оккупации, приводятся конкретные случаи незаконных задержаний, принудительных исчезновений и похищений, внесудебных казней и других нарушений основополагающих свобод и прав человека", — отметили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что доклад является первым шагом на пути к системной имплементации положений резолюций ГА ООН, которые подтверждают территориальную целостность Украины и осуждают оккупацию Россией АР Крым и г.Севастополь.

В МИД отметили, что Российская Федерация снова проигнорировала мандат ООН, вследствие чего наблюдатели не имели возможности непосредственно посетить оккупированную территорию полуострова.

"Ожидаем от международного сообщества продолжение системного давления на Российю с целью прекращения нарушений прав человека и основных свобод в незаконно оккупированном Крыму, а также деоккупации полуострова", — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в докладе ООН говорится о том, что российская ФСБ применяла пытки к задержанным в оккупированном Крыму. Сотрудники ФСБ заставляли проукраинских активистов признаться в совершении преступлений, связанных с терроризмом, применяя пытки с элементами сексуального насилия. Жертв держали без права общения и переписки, связанными, с завязанными глазами, их били, заставляли раздеваться догола, пытали электрическим током, прикладывая электрические провода к гениталиям, угрожали сексуальным насилием паяльником и деревянной палкой.

видео: ТСН

Теги:  
Крым, оккупация, пытки, казнь права
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