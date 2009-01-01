Украина ответит за Трианон: почему Будапешт перешел в наступление?

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1 / 5 Прибытие венгерской делегации во главе с Агоштом Бенардом на церемонию подписания Трианонского договора

В конкурентном и неспокойном мире считаются с теми, кто способен отстаивать свою правоту.

Прибытие венгерской делегации во главе с Агоштом Бенардом на церемонию подписания Трианонского договора

Эта небольшая историческая справка, на мой взгляд, во многом объясняет реакцию официального Будапешта на принятие Украиной закона "Об образовании". Фантомные боли по поводу былого величия нынешнего центральноевропейского государства во многом стали основой внутренней политики и периодически проявляются во внешней. Претензии по поводу "ущемления венгерского меньшинства" Венгрия периодически высказывает и другим своим соседям, но в рамках ЕС подобные действия могут получить обратный эффект (действия правительства Виктора Орбана и без того вызывают сомнения в демократичности процедуры), а в отношении Сербии — способны спровоцировать воспоминания о репрессия венгерских оккупантов во время Второй мировой войны. Поэтому Украина кажется наиболее подходящим объектом демонстрации решимости венгерской власти отстаивать свою национальную идентичность, своеобразным козлом отпущения, хотя делегация УНР Трианонский договор не подписывала.

Украине следует помнить, что нас окружают государства с сильным имперским компонентом в общественном сознании. Речь не только о России и Турции, но и Польше, Венгрии, Румынии. Стоит ли удивляться, что в Будапеште взяли курс на критику статьи 7 украинского закона "Об образовании", якобы ограничивающей права венгерского меньшинства на получение образования на родном языке, еще на стадии его рассмотрения.

Отмечу, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сначала призывал Верховную Раду не принимать этот закон, потом заявил о блокировании любых евроинтеграционных инициатив Украины, а на днях (в Ужгороде!!!) призвал пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС в связи с принятием этого закона. Напомню, что венгерский парламент единодушно осудил принятия закона "Об образовании", при этом тамошние парламентарии и министры отказываются от диалога с украинскими коллегами, зато регулярно посещают Закарпатье, где сильны позиции венгерской диаспоры. Павел Климкин намерен завтра посетить Будапешт, где проведет переговоры с венгерским коллегой, подняв, в частности, вопрос о раздаче венгерских паспортов гражданам Украины на территории нашей страны.

Было бы слишком просто говорить о том, что Венгрия пляшет под дудку Кремля, хотя ее отношения с Россией являются показательно теплыми и доверительными. Речь, как представляется, в другом: российская пропаганда умело раскручивает чувствительные для Украины темы, а венгерские политики не пытаются реагировать иначе. Весной 2018-го там пройдут парламентские выборы, и тема защиты национальной идентичности венгров будет звучать довольно остро. Работать с ней куда привычнее и эффективнее, чем, к примеру, выполнять решение Суда ЕС о необходимости принимать на своей территории беженцев.

Педалируя "образовательную" тему в отношениях с Украиной, Венгрия умышленно делает это нарочито громко, начиная войну нервов. Будь в Будапеште полностью уверенными в своей правоте, они бы занудно и выверено бомбардировали Киев дипломатическими нотами, но вместо этого устраивают внешнеполитический перфоманс. Призыв пересмотреть Соглашение об ассоциации Украины и ЕС — расчетливый ход, направленный на провоцирование растерянности еврочиновниками, еще не забывшими о последствиях голландского референдума весной 2016 года. В этом же контексте можно рассматривать и слушания по поводу закона "Об образовании", экстренно включенные в повестку дня сессии ПАСЕ.

Только записной оптимист может полагать, будто Украина сможет подать заявку на вступление в ЕС во время премьерства Виктора Орбана. В остальных случаях возможности Венгрии повлиять на евроинтеграцию Украины не столь масштабны и велики. Дело в другом: подобная реакция Будапешта должна стать катализатором для кристаллизации украинских национальных интересов, их четкого формирования и продвижения на мировой арене, ведь мы живем в конкурентном и неспокойном мире, где считаются с теми, кто способен отстаивать свою правоту.

Евгений МАГДА

Справка. Трианонский мирный договор был заключён между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией. Подписан 4 июня 1920 года в Большом Трианонском дворце Версаля. Вступил в силу 26 июля 1921.

Договор оформлял юридическое положение, фактически сложившееся в бассейне Дуная после войны. В результате была зафиксирована потеря Венгрией значительных территорий:

Трансильвания и восточная часть Баната были присоединены к Румынии;

Хорватия, Бачка и западная часть Баната вошли в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев;

Словакия и Подкарпатская Русь (украинское Закарпатье) вошли в состав Чехословакии;

Бургенланд был передан Австрии.

Численность венгерской армии ограничивалась 35-ю тысячами солдат и она должна была быть наёмной.

Трианонский договор, в результате которого Венгрия лишилась 2/3 территории и населения (в том числе 3 миллионов этнических венгров), 88% лесных ресурсов, 8 % производства чугуна и 6 % банковско-кредитной системы, был воспринят в Словакии и Румынии как восстановление справедливости, а в самой Венгрии — как национальная трагедия.