Украина ожидает рассмотрения важной резолюции по Крыму — Джемилев

В Резолюции вещи названы своими именами, говорит Джемилев.

Мустафа Джемилев facebook.com/cpUAct/

Об этом рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в комментарии Крым.Реалии.

"В резолюции говорится о грубых нарушениях прав человека на оккупированной территории, на этот раз она довольно резкая, там вещи названы своими именами", — пояснил он.

По оценкам Джемилева, резолюция соберет меньшинство голосов, однако "для нас главное, чтобы документ прошел".

"Я думаю, документ все же пройдет, там среди соавторов около 30 государств — Евросоюза, Канада, США", — сказал он.

Кроме рассмотрения резолюции, крымский вопрос будет в центре внимания на предстоящих встречах с иностранными журналистами.

Одним из главных требований этой резолюции является требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

Стоит отметить, что в октябре Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, занимающийся социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. В случае успеха рассмотрения, документ вынесут на Генассамблею.

Член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк, комментируя проект новой резолюции, заявлял, что документ может угрожать суверенитету России.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию, в которой обвиняет Россию в нарушении прав человека в оккупированном Крыму.