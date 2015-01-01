Украина подцепила Россию на "крючок": подготовила иск в международный суд

В догоовре о дружбе между странами написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел-руководитель аппарата Вадим Пристайко в интервью Укринформу.

"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", — сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, нам есть за что ее судить.

"А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", — отметил заместитель министра.

Комментируя призывы расторгнуть дипломатические отношения с Россией, упразднить безвизовый режим с ней и те соглашения, которые были заключены за 20 лет в рамках СНГ, Пристайко сказал, что дипломаты не могут позволить себе быть такими же эмоциональными, как некоторые политики.

"Мы все же должны смотреть и анализировать, к чему это приведет. Например, если это соглашение в рамках СНГ о пенсионном обеспечении граждан, и бабушке, которая выехала в Россию, прекратят платить пенсию, потому что мы расторгли соглашение, кто от этого больше пострадает?" — говорит он.

Пристайко напомнил, что существуют также соглашения о распознавании гражданских самолетов "свой-чужой" или определение по определенной формуле тарифов на железнодорожные перевозки во Владивосток и дальше по морю в Японию.

"Если мы расторгнем эти соглашения только под влиянием эмоций, то завтра поймем, что, например, не можем направить наши поезда в Китай. Поэтому сначала надо найти другой путь для доставки туда наших товаров, а потом, когда мы будем готовы к этому шагу, предлагать расторгать соглашение, а не создавать проблему, которую потом героически придется преодолевать", — убежден Пристайко.

Стоит отметить, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года в Киеве.

Он предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления".

Напомним, Украина в начале 2017 года подаст третий по счету иск во Всемирную торговую организацию против России по фактам ограничений импорта украинской продовольственной и промышленной продукции.