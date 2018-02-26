Украина получила членство в Совете ООН по правам человека

Соответствующую информацию опубликовал президент Петр Порошенко.

Заседание совета ООН по правам человека Reuters

Стартовал трехлетний процесс членства Украина в Совете ООН по правам человека.

Соответствующее сообщение опубликовал президент Петр Порошенко в понедельник, 26 февраля, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.



"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", – говорится в тексте.

Порошенко также отметил, что основным приоритетом Украины в Совете ООН по правам человека станет "защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе"

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН назвали проблему Украины приоритетной в 2018 году.