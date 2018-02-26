Украина получила членство в Совете ООН по правам человека

Соответствующую информацию опубликовал президент Петр Порошенко.
Соответствующее сообщение опубликовал президент Петр Порошенко в понедельник, 26 февраля, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.
"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", – говорится в тексте.
Порошенко также отметил, что основным приоритетом Украины в Совете ООН по правам человека станет "защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе"
Напомним, ранее сообщалось о том, что в ООН назвали проблему Украины приоритетной в 2018 году.
Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 26, 2018
Захист прав людини по всьому світу, у т.ч. в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - наш пріоритет! pic.twitter.com/d8zU26RffN