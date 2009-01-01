Украина приблизилась к принятию США решения о предоставлении летального вооружения

Климпуш-Цинцадзе заявила, что предоставление Украине оружия будет означать возможность лучше защитить наших воинов на Донбассе.

Украина приблизилась к принятию решения Соединенных Штатв Америки (США) о предоставлении летальной оборонительного оружия.

Об этом сказала вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Голосу Америки", пишет "Интерфакс-Украина".

"Я бы точно не называла никаких дат относительно того, когда будет окончательно принято решение о предоставлении Украине летального оборонного вооружения от США", — отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Вместе с тем из того, как мы ведем переговоры, как развивается диалог, я бы говорила, что мы подошли очень близко к принятию такого решения Соединенными Штатами, которое для нас, прежде всего, будет означать возможность лучше защитить жизни наших защитников на востоке и, кроме того, поднять цену атак Российской Федерации против Украины", — отметила она.

Вице-премьер также отметила, что решение о предоставлении Украине летального вооружения будет в конечном итоге политическим решением властей США, и сейчас "очевидно внутренне взвешиваются все "за" и "против" такого решения, а также "идет анализ, насколько Украина готова к качественному обращению с высокотехнологическим оружием и к контролю" даже с чисто технической точки зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что в США разрабатывают план предоставления Украине летального оружия.

Видео: ukrainian.voanews.com